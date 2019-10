Usa 2020: Ilhan Omar appoggia Sanders

(ANSA) - WASHINGTON, 16 OTT - La democratica Ilhan Omar, una delle prime donne musulmane entrate a far parte del Congresso americano e leader delle deputate dell'ala sinistra del partito insieme ad Alexandra Ocasio Cortez, ha deciso di dare il suo endorsement al candidato presidenziale Bernie Sanders.

Proprio come si appresta a fare la sua collega. Un doppio colpo dunque per il senatore del Vermont che potrà ora contare sul vastissimo seguito delle due giovani 'pasionarie' del partito, a scapito della lanciatissima Elizabeth Warren, anche lei esponente dell'ala progressista.