Ocasio-Cortez per endorsement a Sanders

(ANSA) - WASHINGTON, 15 OTT - Alexandra Ocasio-Cortez, la giovane star dei deputati dem alla Camera, leader dell'ala progressista, ha deciso: per la corsa alla Casa Bianca dara' il suo endorsement al senatore Bernie Sanders. L'annuncio, come riporta il Washington Post, nel corso di un comizio di Sanders sabato prossimo a Long Island, New York. Si tratta di un colpo a sorpresa e certamente di uno schiaffo all'altra candidata della sinistra, la senatrice Elizabeth Warren, che si sta giocando il ruolo di front runner con l'ex vicepresidente Joe Biden.