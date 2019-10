'In Siria è in corso una pulizia etnica'

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - "Il presidente Donald Trump ha le mani sporche di sangue per aver abbandonato i nostri alleati curdi": è durissimo il giudizio dell'ex comandante della coalizione internazionale anti-Isis, il generale americano John Allen, che ricoprì l'incarico durante l'amministrazione Obama dopo esser stato capo delle forze Usa in Afghanistan. "Le conseguenze dell'attuale crisi erano del tutto prevedibili e nonostante questo gli Usa hanno dato la luce verde", denuncia Allen che parla di "pulizia etnica in corso" voluta dal leader turco Recep Tayip Erdogan. "Questo è quello che succede quando il presidente Trump segue il suo istinto e si allinea con gli autocrati".