Pelosi: Trump non è al di sopra legge

(ANSA) - NEW YORK, 8 OTT - Donald Trump "non è al di sopra della legge: la Casa Bianca dovrebbe sapere che i continui tentativi di nascondere la verità sull'abuso di potere da parte del presidente sarà considerato come un'ulteriore prova di ostruzione di giustizia". Lo afferma la speaker della Camera, Nancy Pelosi, dopo che Trump ha annunciato che non collaborerà con l'indagine per un possibile impeachment.