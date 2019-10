Casa Bianca: 'Impeachment illegittimo, Trump non coopera'

Donald Trump non coopererà con l'"illegittimo" processo di indagine per un suo possibile impeachment: non lo farà fino a quando la camera non voterà al riguardo. Lo afferma la Casa Bianca in una lettera di otto pagine inviata alla speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, e anticipata dalla Cnn.



La Casa Bianca accusa i democratici di aver avviato l'indagine per l'impeachment per cercare di "capovolgere i risultati delle elezioni del 2016 e privare gli americani del presidente che hanno liberamente scelto".



Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump, ha annunciato che non coopererà con l'indagine di impeachment della Camera sull'Ucrainagate, nel quale è una delle figure chiave. Il legale ha aggiunto che non riesce a immaginare che qualcuno dell'amministrazione Trump compaia davanti alle commissioni che stanno indagando il presidente. Lo riporta il Washington Post.



I presidenti delle tre commissioni della Camera che conducono l'indagine di impeachment contro Donald Trump useranno lo strumento del mandato (subpoena) per chiamare a testimoniare l'ambasciatore Usa alla Ue Gordon Sondland nella vicenda dell'Ucrainagate. Lo riferisce la Cnn. L'avvocato di Sondland aveva annunciato che il suo assistito non si sarebbe presentato al Congresso oggi perchè il dipartimento di Stato ha bloccato la sua deposizione.