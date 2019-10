Senzatetto a Los Angeles, è emergenza

(ANSA) - NEW YORK, 1 OTT - Il problema dei senzatetto è sempre più grave a Los Angeles, e i funzionari della città californiana cercano iniziative più ampie, a livello statale, per trovare una soluzione. L'ultima proposta del supervisore della contea Mark Ridley-Thomas e del consigliere comunale Joe Buscaino è quella di chiedere al governatore Gavin Newsom di dichiarare lo stato di emergenza sui senzatetto in California. Per i sostenitori, si tratterebbe di una nuova strategia per sbloccare finanziamenti statali e federali in genere riservati a catastrofi naturali, come terremoti o incendi. Ma anche di sospendere o semplificare gli ostacoli normativi che spesso rallentano lo sviluppo di abitazioni o nuovi rifugi di emergenza.

Alcuni, tuttavia, si chiedono se una dichiarazione d'emergenza sarebbe semplicemente simbolica, visto il rifiuto del presidente Donald Trump di maggiori finanziamenti federali e l'impegno di Newsom da un miliardo di dollari per programmi locali dedicati ai senzatetto.