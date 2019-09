Usa: giallo su protezione talpa

(ANSA) - WASHINGTON, 30 SET - Uno degli avvocati della talpa che ha denunciato la telefonata di Trump al presidente ucraino per far indagare i Biden ha criticato la Cbs per aver "completamente mal interpretato" i contenuti di una lettera del team difensivo riportando che l'informatore è sotto protezione federale. La Cbs ha però confermato le sue rivelazioni affermando di avere un'altra fonte.

La lettera, firmata da Andrew Bakaj e indirizzata al capo della National Intelligence, esprime preoccupazioni per la sicurezza della talpa - un agente della Cia - dopo le dichiarazioni minacciose del tycoon e la taglia di 50 mila dollari offerta da alcune persone per identificarla.

Nella lettera si apprezza anche il sostegno per "attivare le appropriate risorse" per garantire la sicurezza del 'whistleblower' ma non si indica quale sostegno o risorse siano state offerte.