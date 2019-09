Biden, su Ucraina false accuse su di me

(ANSA) - NEW YORK, 28 SET - Gli attacchi di Donald Trump "contro di me e la mia famiglia sono sbagliati, ma siamo in grado di affrontarli. Li supereremo". Lo afferma Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca, intervenendo sul caso Ucraina e sulla telefonata fra il presidente americano e il leader ucraino Volodymyr Zelensky durante la quale il tycoon ha chiesto a Zelensky di indagare sui Biden.

Restio a parlare di impeachment, l'ex vicepresidente ribadisce che la telefonata al centro dello scandalo ha mostrato il tentativo di Trump di "rubare le elezioni". Secondo indiscrezioni, lo staff della campagna elettorale di Biden non è però soddisfatto della risposta del vice presidente alle accuse di Trump: lo vorrebbe più aggressivo ed esplicito, lo vorrebbe in grado di rispecchiare la rabbia della base del partito democratico così da conquistare l'elettorato. Secondo alcuni osservatori non rispondendo in modo adeguato alle accuse, Biden rischia di non affermarsi come il candidato migliore per battere il presidente.