Biden interviene su scandalo Ucraina

(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - "Non c'è nessuno nella mia famiglia che abbia fatto qualcosa di sbagliato". Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca, si difende così dalle accuse e dalle insinuazioni sullo scandalo Ucraina, alla base dell'avvio dell'indagine per un possibile impeachment di Donald Trump.

Biden e suo figlio Hunter sono stati infatti chiamati in causa da Trump nella telefonata con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, sul quale il tycoon ha fatto pressione per indagare l'ex vice presidente e suo figlio.