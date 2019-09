Trump, nessuno trattato male come me

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - "Nessun presidente della storia americana è stato mai trattato male come me": così Donald Trump su Twitter la mattina dopo l'annuncio dell'avvio di un'indagine formale per impeachment in Congresso.

Trump accusa i democratici di seminare "odio e paura": "Questa caccia alle streghe non sarebbe mai stata permessa contro un altro presidente".