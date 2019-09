Trump parlò di Biden con Zelensky

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - Donald Trump ammette di aver parlato di Joe Biden e di suo figlio Hunter con il presidente ucraino Zelensky. Un'ammissione che riaccende il dibattito fra i democratici sul possibile impeachment del presidente per aver chiesto ad un governo straniero di indagare su un suo rivale politico in vista del 2020. Ad aprire a una messa in stato d'accusa sarebbe anche la speaker della Camera, Nancy Pelosi, che senza pronunciare la parola impeachment parla tuttavia di un "nuovo grave capitolo di illegalità".