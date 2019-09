Patto su clima,zeri emissioni entro 2050

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - La lotta ai cambiamenti climatici riparte dall'Onu dove 66 Paesi, 102 città e 93 imprese si sono impegnati a raggiungere zero emissioni entro il 2050. L'annuncio è stato dato al summit sul clima a New York che precede l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un passo avanti cui si affianca la Russia, quarto maggiore inquinatore al mondo, che con una risoluzione del premier Dmitri Medvedev ha deciso di attuare l'accordo di Parigi, sostanzialmente ratificandolo.

Segnali di speranza, per il segretario dell'Onu Antonio Guterres, quando il tempo sta per scadere, mentre giganti come Usa e Brasile non s'impegnano: secondo l'organizzazione meteorologica mondiale, gli anni 2014-19 sono stati i più caldi mai registrati e la temperatura media globale è aumentata di 1,1 gradi dal periodo preindustriale. Per Greta Thunberg gli impegni non sono adeguati ed è forse già tardi: "Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote", ha detto la 16enne attivista svedese in un appassionato intervento.