Tour Michelle Obama, biglietti record

(ANSA) - NEW YORK, 16 SET - Fino a oltre quattromila dollari per assistere ad una conversazione con Michelle Obama. Secondo quanto riferisce il New York Post, l'ex First Lady sarà il prossimo tre novembre a Newark, in New Jersey, ed il costo dei biglietti va da 144 a 4200 dollari. Michelle lancerà il suo 'Moderated Conversation' il prossimo 23 settembre e farà tappe sia in Canada che negli Stati Uniti.

L'anno scorso ha intrapreso un tour simile per promuovere il suo best seller 'Becoming'.