Riad, Trump: Usa pronti a reagire

(ANSA) - WASHINGTON, 16 SET - Gli Stati Uniti sono "pronti e carichi" per reagire agli attacchi contro Riad: lo twitta il presidente americano Donald Trump, precisando di attendere la conferma sulle responsabilità e le valutazioni dell'Arabia Saudita.

Trump smentisce poi di essere pronto a incontrare il presidente iraniano Hassan Rohani senza condizioni. "Le Fake News stanno dicendo che desidero incontrare l'Iran 'senza alcuna condizione'. Questa e' una dichiarazione non corretta (come sempre!)", ha scritto. Peccato però che l'abbia dichiarato pochi giorni fa il suo segretario di Stato, Mike Pompeo.