Cuomo vuole bandire le e-cig agli aromi

(ANSA) - WASHINGTON, 15 SET - Il governatore dem dello Stato di New York Andrew Cuomo ha annunciato che darà disposizione ai dirigenti sanitari di mettere al bando le sigarette elettroniche aromatizzate, citando i rischi per i giovani.

Cuomo ha spiegato che il commissario alla sanità statale farà una raccomandazione la prossima settimana al consiglio preposto al settore. Il Consiglio, a sua volta, potrà emettere norme di emergenza che potrebbero entrare in vigore nel giro di due settimane. Il bando, ha precisato Cuomo, non riguarderebbe le e-cig al tabacco e aromatizzate al mentolo.

Il governatore ha già firmato all'inizio dell'anno una legge che aumenta a 21 anni l'età per fumare nello stato di New York.