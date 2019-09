Usa, abbiamo ucciso figlio di bin Laden

La Casa Bianca ha ufficializzato con un comunicato che Hamza bin Laden, "membro di alto rango di al-Qaida e figlio di Osama bin Laden, è stato ucciso in un'operazione anti terrorismo Usa nella regione Afghanistan/Pakistan". "La perdita di Hamza bin Laden non solo priva al Qaida delle abilità di una importante leadership e della simbolica connessione a suo padre, ma mina importanti attività operative del gruppo", si legge nel comunicato. "Hamza bin Laden era responsabile per aver pianificato e gestito vari gruppi terroristici", conclude la nota. L'uccisione del figlio del fondatore di al Qaida era trapelata a fine luglio da fonti Usa ma Washington non aveva mai confermato ufficialmente la morte né le circostanze.