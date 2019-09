Usa 2020:Biden in angolo su immigrazione

(ANSA) - WASHINGTON, 13 SET - Joe Biden in difficoltà sull'immigrazione, quando gli viene chiesto sulle "deportazioni" avviate dall'amministrazione Obama: "Il presidente Obama ha fatto quello che ha potuto fare", ha detto. "E lei?", ha incalzato il conduttore: "Io sono vicepresidente", si è limitato a rispondere.

Il più duro ad attaccarlo Julian Castro, di origine ispaniche: "Non puoi parlare solo di Obama e dire io c'ero, io c'ero, e non rispondere alle domande. Se sarò presidente farò la riforma nei primi 100 giorni". "Io - ha aggiunto - sto onorando l'eredità di Barack Obama, non tu". Non è il solo battibecco della serata tra Castro e Biden. Il candidato texano, ex sindaco di San Antonio, a un certo punto ha incalzato Biden: "Che fai, ti scordi di quello che hai detto due minuti prima?".