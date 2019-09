Mnuchin, nessun incontro Trump-Rohani

(ANSA) - WASHINGTON, 12 SET - Per ora non c'e' alcun piano per un incontro fra Donald Trump e il presidente iraniano Hassan Rohani e gli Usa perseguono ancora la campagna di "massima pressione" su Teheran: lo ha detto il segretario al tesoro Steven Mnuchin in una intervista a Cnbc. Ieri Trump era stato evasivo sull'ipotesi di allentare le sanzioni all'Iran per il suo programma nucleare.