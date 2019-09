11/9:Trump e Melania, minuto di silenzio

(ANSA) - WASHINGTON, 11 SET - Donald Trump e la first lady Melania hanno osservato un minuto di silenzio nel giardino della Casa Bianca per ricordare le vittime degli attentati dell'11 settembre, nello stesso orario in cui furono colpite le Torri Gemelle (8.40 locali, le 14.40 in Italia).

La coppia presidenziale parteciperà più tardi ad una cerimonia al memoriale del Pentagono che ricorda le persone rimaste uccise nell'attacco alla sede della difesa Usa.