Usa: cargo si ribalta al largo Georgia

Una nave mercantile si è capovolta davanti al porto di Brunswick, in Georgia, e a bordo si è sviluppato un incendio. Quattro membri dell'equipaggio, di nazionalità sudcoreana, sono dispersi e ricerche sono in corso.

Una ventina di persone sono state evacuate in sicurezza nelle scorse ore - ha riferito il comandante della guardia costiera John Reed - ma poi le fiamme hanno invaso ogni zona del cargo Golden Ray, mettendo a rischio le operazioni di soccorso. La nave giace su un fianco a St. Simons Sound vicino al porto di Brunswick e non è chiaro se l'incendio sia stato completamente domato. Diverse squadre di soccorso, che coinvolgono agenzie federali, statali e locali, stanno cercando di stabilizzare la nave. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta. Il porto di Brunswick è attualmente chiuso al traffico navale.