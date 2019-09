Trump attacca due reporter del Wp

(ANSA) - WASHINGTON, 7 SET - Donald Trump si scaglia contro il Washington Post e in un tweet suggerisce che due reporter del quotidiano di Jeff Bezos non dovrebbero mettere più piede alla Casa Bianca. Nel mirino del presidente americano Philip Rucker e Ashley Parker, rei di aver criticato in un lungo articolo gli scarsi risultati e i passi falsi dell'amministrazione durante l'estate, compresa la vicenda dello "scandalo del pennarello" per estendere all'Alabama l'area a rischio uragano.

Il tycoon definisce i due reporter "cattivi e mediocri reporter", e il loro resoconto "ripugnante e falso".