Dorian: Bahamas, migliaia di dispersi

(ANSA) - NEW YORK, 5 SET - Migliaia di persone sono indicate come disperse alle Bahamas dopo il passaggio dell'uragano Dorian. Tantissimi residenti stanno usando i social per cercare di rintracciare amici e familiari e un sito, DorianPeopleSearch.com, elenca i nomi di oltre 5.500 individui scomparsi. Il bilancio ufficiale delle vittime per ora è di 20 morti ma le autorità temono che sia drammaticamente più alto.

Intanto sulle isole sono arrivate le squadre di soccorso della Guardia costiera Usa e della Royal Navy britannica.