Usa: palloncini in mirino,inquinano mare

(ANSA) - NEW YORK, 2 SET - Non solo le cannucce e le buste di plastica. Nella lotta al cambiamento climatico diversi stati e città americane vietano anche i palloncini gonfiati con elio che, quando liberati, rischiano di finire in mare e inquinare come gli oggetti di plastica più tradizionali.

L'inquinamento da palloncini, come il trend viene chiamato, è sotto crescente osservazione e gli ambientalisti, con le loro pressioni, sono riusciti a convincere cinque stati americani e una decina di città a imporre qualche sorta di divieto, alcuni con una multa fino a 250 dollari.

I palloncini - afferma Emma Tonge, della National Oceanic and Atmopheric Administration - non sono i 10 maggiori inquinanti dell'oceano, ma secondo i ricercatori sono fra i più pericolosi per gli uccelli marini, le tartarughe e i mammiferi marini.