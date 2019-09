Dorian: Trump segue sviluppi dal golf

(ANSA) - NEW YORK, 2 SET - Donald Trump è al suo campo da golf in Virginia, da dove segue gli sviluppi dell'uragano Dorian. Il presidente ha cancellato nei giorni scorsi il suo previsto viaggio in Polonia, dove ha inviato il vice presidente Mike Pence, proprio per seguire Dorian. Trump ha trascorso sabato e parte di domenica a Camp David.