Dorian: la Nasa si prepara

(ANSA) - NEW YORK, 2 SET - Dorian si avvicina alla Florida e la Nasa blinda il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, che si trova nella traiettoria dell'uragano. Gli 8.000 dipendenti del centro lavorano da giorni per la messa in sicurezza delle apparecchiature, che vengono spostate all'interno in modo da preservarle dai venti di Dorian. I preparativi procedono a ritmo serrato e ormai è quasi tutto pronto. La piattaforma di lancio mobile, la struttura da 650 milioni di dollari necessaria per i futuri lanci dei sistemi che la Nasa sta sviluppando, è stata spostata all'interno del Vehicle Assembly Building, edificio in grado tranquillamente di sopportare e resistere a venti superiori a 201,1 chilometri all'ora. Dopo la distruzione causata dall'uragano Andrew nel 1992 il Kennedy Space Center ha stabilito che tutti gli edifici costruiti dopo la tempesta dovevano essere in grado di resistere a venti fino a 217,2 chilometri all'ora.