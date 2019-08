Uragano su Puerto Rico, allerta Florida

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - La tempesta tropicale Dorian dovrebbe colpire la parte orientale di Puerto Rico nelle prossime ore, con rischio di allagamenti, smottamenti e blackout. Ma nel suo cammino verso nord, ossia verso gli Stati Uniti, potrebbe diventare uragano. E' quindi scattata l'allerta in Florida, dove si prevede che Dorian toccherà terra tra domenica e lunedì, proprio durante un fine settimana festivo (Labor Day) con milioni di persone in viaggio soprattutto verso le località di mare. Attualmente Dorian si avvicina a Porto Rico con venti fino a quasi cento km/h e potrebbe già diventare uragano di categoria 1. Sull'isola, territorio americano, dove ancora sono tangibili i segni della devastazione lasciati dall'urgano Maria due anni fa, è stato già dichiarato lo stato di emergenza e il presidente Trump ha ordinato aiuti federali a tutte le agenzie locali.