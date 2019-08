Usa allungano muro con Messico di 32 km

(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - Il muro di Donald Trump al confine con il Messico si allunga. L'amministrazione ha comunicato al giudice a cui fanno capo le varie azioni legali avviate contro la barriera che costruirà altri 32 chilometri di muro in Arizona e California. A finanziare la costruzione saranno i fondi avanzati dai precedenti lavori per il muro, costati meno del previsto.