Trump,fake news armi nucleari su uragani

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "La storia di Axios secondo cui il presidente Trump voleva distruggere i grandi uragani con armi nucleari prima che tocchino terra è ridicola. Io non ho mai detto questo. Solo altre FAKE NEWS!": lo ha twittato oggi lo stesso presidente americano Donald Trump da Biarritz in risposta all'articolo del sito Usa di notizie Axios, che citava tra l'altro fonti presenti ad un briefing tenuto alla Casa Bianca in cui Trump sarebbe intervenuto su questo tema.