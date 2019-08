Groenlandia: Usa apriranno consolato

(ANSA) - WASHINGTON, 24 AGO - L'amministrazione Trump sta pianificando di aprire un consolato degli Stati Uniti in Groenlandia per la prima volta dopo decenni, di fronte all'espresso interesse strategico ed economico americano sul territorio danese.

Il Dipartimento di Stato Usa ha affermato in una lettera al Congresso che il ripristino di un consolato a Nuuk fa parte di un piano più ampio per aumentare la presenza degli Stati Uniti nell'Artico. Gli Stati Uniti hanno un "interesse strategico nel migliorare le relazioni politiche, economiche e commerciali nella regione artica", si legge nella lettera indirizzata al Comitato per le relazioni estere del Senato.

Il presidente Donald Trump ha scatenato un caso diplomatico con la Danimarca questa settimana, dopo aver espresso l'idea degli Stati Uniti di acquistare la Groenlandia, proposta che il governo danese ha respinto.

Gli Stati Uniti aprirono un consolato in Groenlandia nel 1940 dopo l'occupazione nazista della Danimarca. Gli uffici furono chiusi nel 1953.