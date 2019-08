Nasa dedica Rolling Stones pietra Marte

(ANSA) - PASADENA, 23 AGO - Una pietra rotolante su Marte ha stimolato la fantasia della Nasa. L'agenzia spaziale americana l'ha vista grazie al suo lander InSight e ha deciso di dedicarla al gruppo rock più noto al mondo: sul pianeta rosso c'è oggi anche la 'Rolling Stones Rock', in onore della leggendaria band che ha festeggiato il riconoscimento ieri sera durante un concerto a Pasadena, in California.

L'annuncio è stato dato dall'attore Robert Downey Jr., protagonista dei film blockbuster della Marvel Iron Man, sul palco dello stadio Rose Bowl, poco distante dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa che controlla InSight.

E Mick Jagger tra una canzone e l'altra ha commentato: "La Nasa ci ha dato qualcosa che avevamo sempre sognato, una pietra su Marte tutta nostra. Non ci posso credere". E poi: "Voglio portarla qui e metterla sulla mensola del nostro camino".