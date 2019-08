Epstein comprò intimo donna in carcere

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - Jeffrey Epstein acquistò biancheria intima da donna, di taglia molto piccola, quando era in carcere in Florida nel 2008 perché accusato di sesso con minorenni. Lo rivela il Miami Heral, sottolineando che gli slip da donna acquistati allora era di taglia 5, ovvero da bambina.

Nel carcere della Florida Epstein godeva di un trattamento privilegiato, con ripetute visita dai medici e dal chiropratico, dal quale aveva il permesso di recarsi almeno tre volte alla settimana.