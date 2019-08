Trump: stragi dovute a malati mente

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Vorrei che la gente ricordasse le parole 'malato mentale', queste persone sono malate di mente e nessuno ne parla, dovremmo ricominciare a costruire istituti" psichiatrici. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, rispondendo, dal New Jersey, ad una domanda sulle recenti stragi.

"Negli anni '60 e '70 - ha proseguito - molti di questi istituti sono stati chiusi e a questa gente è permesso di andare in giro per strada ed è una cosa terribile per il nostro Paese.

Bisogna riaprire questi istituti, non possiamo lasciare che questa gente giri per le strade".