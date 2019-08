Autopsia conferma,Epstein si è suicidato

(ANSA) - NEW YORK, 16 AGO - Jeffrey Epstein si è suicidato impiccandosi. E' il responso dell'autopsia condotta sul corpo dell'ex miliardario travolto dalle accuse di traffico sessuale di minori.

I risultati ufficiali dell'autopsia condotta dal medico legale sembrano così mettere a tacere le teorie sulla possibile uccisione di Epstein. Il responso arriva a una settimana dalla morte di Epstein al Metropolitan Correctional Center di New York, dove era in attesa del processo per le accuse di traffico sessuale di minori. Epstein si è suicidato con il lenzuolo della sua brandina legato alla parte alta del letto a castello che c'era nella sua cella.