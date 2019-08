Sparatoria Filadelfia, 6 agenti feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 15 AGO - Almeno sei poliziotti sono rimasti colpiti in una sparatoria avvenuta a Nicetown, a nord di Filadelfia, dove le forze dell'ordine sono ancora alle prese con almeno un uomo armato.

Tutta l'area è in lockdown ed almeno una persona sarebbe stata arrestata.

La sparatoria sarebbe collegata secondo i media locali ad un'operazione della squadra antinarcotici della polizia. Non si tratterebbe dunque né di terrorismo, né di un episodio assimilabile alle recenti sparatorie di massa di El Paso e Dayton.

Alcune fonti parlano di un'imboscata dopo una chiamata al dipartimento antidroga. Gli agenti colpiti sono stati feriti lievemente e nessuno è in pericolo di vita.