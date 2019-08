Lady Gaga finanzia scuole in zone stragi

(ANSA) - NEW YORK, 12 AGO - Dopo le ultime stragi dell'America a mano armata, Lady Gaga ha deciso di "finanziare completamente" una serie di progetti in scuole di Dayton (Ohio), El Paso (Texas) e Gilroy (California), le città dove si sono verificate le sparatorie. La cantante e attrice ha scritto su Facebook che lavorerà con la sua Fondazione Born This Way e in collaborazione con DonorsChoose.org per finanziare 14 classi di Dayton, 125 di El Paso e 23 di Gilroy. L'iniziativa, ha spiegato, fornirà agli insegnanti "l'accesso al supporto di cui hanno bisogno per ispirare i loro studenti a lavorare insieme e dare vita ai loro sogni". "Ognuno ha il diritto di avere leggi che facciano sentire al sicuro nelle proprie comunità - ha detto - In questo momento, voglio incanalare la mia confusione, frustrazione e rabbia nella speranza. Spero che siamo presenti l'uno per l'altro e per noi stessi".