Epstein:Barr,irregolarità,fare giustizia

(ANSA) - NEW YORK, 12 AGO - Il carcere in cui era detenuto Jeffrey Epstein presenta "serie irregolarità": "arriveremo in fondo" alla vicenda perché le vittime di Epstein "meritano giustizia e l'avranno". Lo afferma il ministro della Giustizia americano, William Barr, secondo quanto riportano i media americani. "Stiamo apprendendo di serie irregolarità nel carcere, che sono molto preoccupanti. Arriveremo in fondo per capire cosa è accaduto".