Epstein: verso cause civili

(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - Sul caso Epstein stanno per partire le prime cause civili da parte delle vittime e l'attenzione di molti si concentra sull'enorme patrimonio del finanziere suicida in cella, valutato in oltre 550 milioni di dollari. Ma si pensa ci sia dell'altro e nel mirino sono finite anche le finanze del fratello-socio Mark Epstein, anche lui investitore e i cui redditi dichiarati non convincono legali e investigatori. Si sospetta che i due abbiano dirottato parte della loro ricchezza in conti all'estero.