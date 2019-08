Trump, Kim vuole vedermi e negoziare

(ANSA) - WASHINGTON, 10 AGO - Kim Jong-un vuole incontrare Donald Trump e iniziare dei negoziati appena finiranno le esercitazioni congiunte Stati Uniti-Corea del Sud. E il presidente americano "non vede l'ora di vedere di nuovo il leader nordcoreano in un futuro non distante": lo scrive su Twitter lo stesso Trump rivelando parte dei contenuti della lettera ricevuta dal leader nordcoreano, che ha definito "lunga" e "molto cortese".