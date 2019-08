Usa:rilasciati 300 immigrati dopo retata

(ANSA) - WASHINGTON, 8 AGO - Circa 300 delle 680 persone fermate in Mississippi in un maxi raid degli agenti federali che combattono l'immigrazione illegale sono state rilasciate. Tutti però - ha sottolineato un portavoce dell'Ice - verranno processati.

Prosegue comunque la protesa delle associazioni in difesa delle libertà civili che parlano di operazione "crudele e non necessaria", invitando le forze dell'ordine locali a non collaborare con gli agenti federali dell'Ice.