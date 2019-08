Trump, immigrazione illegale terribile

(ANSA) - WASHINGTON, 7 AGO - "L'immigrazione illegale è una cosa terribile per questo Paese. La fermeremo, e per questo stiamo costruendo il muro": lo ha detto Donald Trump prima di partire per Dayton ed El Paso, rispondendo a chi gli chiedeva se aver parlato di "invasione del Texas" potesse aver ispirato il killer della città texana.