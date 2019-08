Trump, pena di morte per crimini d'odio

(ANSA) - WASHINGTON, 5 AGO - "L'odio non deve avere posto in America", ha detto Donald Trump nel suo discorso alla nazione dopo le stragi di El Paso e Dayton, annunciando di aver ordinato al dipartimento della giustizia di mettere a punto una legislazione che preveda la pena di morte per i crimini d'odio e le stragi di massa. "A premere il grilletto sono stati odio e disabilità mentale", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.