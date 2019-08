Killer El Paso rischia pena di morte

(ANSA) - WASHINGTON, 5 AGO - Patrick Crusius, il 21enne killer di El Paso, viene in queste ore interrogato dagli investigatori e non mostrerebbe alcun segno di pentimento per la strage in cui ha ucciso 29 persone, la gran parte cittadini messicani e di origine ispanica. Il giovane rischia la condanna alla pena di morte.