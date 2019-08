Spia russa: Trump firma nuove sanzioni

(ANSA) - WASHINGTON, 2 AGO - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per un secondo round di sanzioni alla Russia per l'uso di armi chimiche nell'attacco al doppio agente russo Serghiei Skripal e a sua figlia. Lo scrive Politico citando due dirigenti Usa. L'amministrazione Trump aveva inflitto un primo round di sanzioni lo scorso anno, come richiede una legge del 1991. La stessa legge prevede un bis se non e' possibile stabilire che lo Stato in questione ha messo fine all'uso di armi chimiche e l'intelligence Usa non ci e' riuscita.