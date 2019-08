Rohani, Usa contro Zarif perché temuto

(ANSA) - ISTANBUL, 1 AGO - Gli Stati Uniti hanno sanzionato il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif "perché hanno paura delle interviste" che rilascia all'estero, come avvenuto il mese scorso durante una visita all'Onu a New York.

Lo ha detto in un discorso trasmesso in tv il presidente iraniano Hassan Rohani.