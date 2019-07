Molestie, processo Epstein tra un anno

(ANSA) - WASHINGTON, 31 LUG - Il miliardario Jeffrey Epstein, arrestato con l'accusa di traffico sessuale di decine di minorenni, sarà processato l'anno prossimo, probabilmente in giugno, per dare tempo alla difesa di studiare tutte le carte.

Lo ha deciso il giudice distrettuale di New York Richard M.

Berman nell'udienza di oggi, dove il finanziere è apparso per la prima volta dopo essere stato trovato in cella con ferite al collo: un episodio che gli investigatori stanno indagando come possibile tentativo di suicidio. Epstein è apparso stanco ed ha ascoltato passivamente le decisioni del giudice. Rischia sino a 45 anni di carcere.