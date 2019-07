Da Mongolia un cavallo per figlio Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 31 LUG - Un cavallo di nome "Victory": lo ha ricevuto in dono il tredicenne Barron, il figlio più giovane di Donald Trump, in occasione della visita del presidente mongolo Khaltmaa Battulga, ricevuto oggi alla Casa Bianca. "Bello", ha detto il tycoon vedendo la foto del quadrupede, che resterà in Mongolia.

Il Paese ha una lunga tradizione nel regalare i suoi cavalli a dignitari di Stato. Ne ricevettero uno anche Donald H.

Rumsfeld e Chuck Hagel, quando visitarono la Mongolia come segretari di Stato, e pure l'allora vicepresidente Joe Biden.