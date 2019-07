Trump, problemi con la Cina sui dazi

(ANSA) - NEW YORK, 30 LUG - Donald Trump segnala "problemi con la Cina" mentre è in corso il nuovo round di trattative commerciali fra Washington e Pechino. "Avrebbero dovuto iniziare ad acquistare prodotti agricoli, ma non ci sono segnali che lo stanno facendo. La mia squadra sta trattando con loro, ma vogliono sempre cambiare l'accordo a loro favore" twitta Trump, ribadendo che la Cina potrebbe voler attendere fino alle elezioni per vedere se venisse eletto un democratico in modo da siglare un grande accordo e continuare a "rapinare gli Stati Uniti".