Usa, petizione per spostare Halloween

(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - La petizione per spostare la festa di Halloween dal tradizionale 31 ottobre all'ultimo sabato del mese ha raccolto 63.000 firme ed è vicina all'obiettivo delle 75.000. Una soglia che, se sarà raggiunta, potrà approdare sul tavolo di Donald Trump per una valutazione.

Dopo una partenza un po' sotto tono la petizione, con l'estate, è decollata e ora l'obiettivo sembra a portata di mano. Lo spostamento della data consentirebbe festeggiamenti "più sicuri e senza stress" afferma la Halloween & Costume Association, la promotrice dell'iniziativa.