Zappia: sempre più bisogno di diplomazia

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Oggi c'è ancora più bisogno di diplomazia di quanto ce ne fosse in un mondo più regolato. E' un mondo che evolve, in cui attori nuovi si sono presentati in maniera prepotente sulla scena, come la Cina, l'India, alcuni Paesi dell'America Latina e l'Africa". Lo ha detto il rappresentante permanente dell'Italia all'Onu Mariangela Zappia, nel corso di un Forum ANSA organizzato nella sala dell'Unità di Crisi della Farnesina a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. In questo contesto, ha detto Zappia, "la diplomazia oggi deve essere più propositiva e reattiva che mai". Quanto al ruolo del nostro Paese, ha concluso, all'estero "c'è una curiosità e un desiderio d'Italia che è incredibile, per mille motivi. Siamo un Paese che sa dialogare con tutti. Abbiamo un'abilità di parlare con tutti che è una dote rara".