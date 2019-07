Trump attacca Mueller

(ANSA) - WASHINGTON, 22 LUG - Trump attacca Robert Mueller e i democratici che hanno convocato l'ex procuratore speciale per una testimonianza mercoledì al Congresso in merito al suo rapporto sul Russiagate. "Non dovrebbe essere data un'altra occasione a Robert Mueller, che è pieno di conflitti di interesse. Alla fine sarà negativo per lui e per i falsi democratici al Congresso che non hanno fatto nulla se non sprecare tempo su questa ridicola caccia alle streghe. Il risultato del rapporto è nessuna collusione, nessuna ostruzione", ha twittato.